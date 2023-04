Mercado financeiro eleva projeção para crescimento do PIB em 2023

Estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano melhorou em 0,06 ponto percentual, com expectativa de expansão de 0,96% edit

Reuters - O mercado voltou a elevar a expectativa para a inflação em 2023 mas manteve o cenário para os três anos seguintes, ao mesmo tempo em que melhorou as contas para o desempenho econômico, mostrou a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA este ano subiu em 0,03 ponto percentual, a 6,04%, bem acima do teto da meta.

Mas para 2024, 2025 e 2026 as estimativas seguiram respectivamente em 4,18%, 4,0% e 4,0%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024 e 2025 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano melhorou em 0,06 ponto percentual, com expectativa agora de expansão de 0,96%. Para 2024 a conta também subiu, mas em apenas 0,01 ponto, para 1,41%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda que não houve mudanças em relação às perspectivas para a taxa básica de juros, com a Selic calculada em 12,50% ao final deste ano e em 10,0% em 2024.

Para a reunião da semana que vem do Comitê de Política Monetária do BC, a expectativa continua sendo de manutenção dos juros no atual patamar de 13,75%. Nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou um discurso durante o fórum empresarial Portugal-Brasil para novamente criticar o atual patamar da taxa básica de juros no Brasil e afirmou que ela inviabiliza a tomada de empréstimos.

