Mercado financeiro reduz estimativa de crescimento do PIB para 2022

Reuters - Especialistas reduziram a perspectiva de crescimento do Brasil para 2022, mas mantiveram o cenário para a inflação e a política monetária neste ano, de acordo com a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira.

Segundo o levantamento semanal, o Produto Interno Bruto deve expandir 0,36% este ano, contra expectativa uma semana antes de crescimento de 0,42%. Para 2023, segue a perspectiva de avanço de 1,80% para o PIB.

Para 2021, os cerca de 100 economistas consultados ajustaram suas contas para um crescimento de 4,50% da economia, 0,01 ponto percentual a menos do que a projeção anterior na pesquisa.

Em relação à inflação, também houve ajuste no cenário para 2021 a alta de 10,01%, de 10,02% antes. O IBGE divulga os dados de dezembro e de 2021 como um todo do IPCA em 11 de janeiro.

Para este ano, a estimativa para o avanço do IPCA permaneceu em 5,03%, enquanto, para 2023, subiu a 3,41%, de 3,38%.

A estimativa para 2021 ficou bem acima da meta oficial, que é de 3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para este ano o centro do objetivo é de 3,5% e, para 2023, de 3,25%, sempre com margem de 1,5 ponto.

Em relação à política monetária, segue a expectativa de que a Selic encerre 2022 a 11,50% e 2023 a 8,00%. Na última reunião do ano passado, o BC elevou a taxa básica de juros a 9,25% e volta a se reunir em 1 e 2 de fevereiro.

