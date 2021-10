Mercado já aposta que Lula não irá rever privatizações

Apoie o 247

247 - Uma parte do mercado financeiro não aposta que num possível retorno à presidência, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá reverter privatizações de estatais realizadas durante os governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Segundo relatório do site Brasília Alta Frequência (BAF), direcionado a assinantes da área econômica, interlocutores que conversam com Lula têm dito que, apesar de se opor à maioria das privatizações elencadas pela gestão Bolsonaro, o PT não iria desfazer o que já foi vendido. "A ideia, no entanto, é reforçar algumas estatais que consideram estratégicas – como a Petrobras", diz o material assinado pelo jornalista Chico de Gois.

Durante esta semana, Lula tem cumprido agenda em Brasília e já se reuniu com líderes de vários partidos de oposição ao governo, como PDB, PSOL, Pros e MDB.

Lula culpou o governo de Jair Bolsonaro pelo avanço da fome no Brasil. Durante encontro com catadores de materiais recicláveis nesta quinta-feira (7), em Brasília, Lula questionou como é possível haver fome no Brasil, um dos líderes na produção de alimentos do mundo. "A fome não é um fenômeno da natureza, a fome é um fonômeno da irresponsabilidade das pessoas que governam este país", disse Lula aos catadores. "Se as pessoas soubessem o que é a fome, a gente não tinha fome", acrescentou.

