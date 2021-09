Mercado já vê Selic se aproximando dos dois dígitos no próximo ano

Há interlocutores do mercado vendo a taxa se aproximando novamente dos dois dígitos no início do ano que vem, como uma forma de segurar a inflação e deixá-la próxima do centro da meta edit

247 - O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decide nesta quarta-feira (22) qual será o novo patamar da taxa básica de juros do país, a Selic, que está em 5,25% ao ano. A expectativa majoritária do mercado aponta para alta de 1 ponto percentual, para 6,25% ao ano. Há interlocutores do mercado vendo a taxa se aproximando novamente dos dois dígitos no início do ano que vem. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Para o consultor e ex-diretor do BC Alexandre Schwartsman, é necessário "apertar o ritmo [de alta dos juros]". Ele prevê Selic ao redor de 9% em meados de 2022, para que o BC consiga entregar a inflação na meta no ano que vem.

Quando o Copom aumenta a taxa de juros, as pessoas ficam com menos dinheiro para gastos e, em consequência, o governo segura a inflação. A meta inflacionária a ser perseguida pelo Banco Central para 2022 é de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

No mais recente relatório Focus, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 está em 4,10%. A estimativa vem sendo revisada para cima há nove semanas.

