Mercado prevê que BC aumentará os juros para o maior nível em quatro anos

De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Central, economistas apostam que a taxa básica passe de 6,25% para 7,5% ao ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O mercado financeiro estima que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deve acelerar o ritmo de alta dos juros nesta quarta-feira (27). A decisão será anunciada após as 18h. De acordo com pesquisa realizada pelo BC na semana passada, economistas apostam que a taxa básica passe de 6,25% para 7,5% ao ano. Confirmado o aumento, a taxa Selic atingirá o maior patamar em quatro anos.

Parte dos economistas prevê uma elevação ainda maior: de 1,5 ponto percentual, para 7,75% ao ano. A informação foi publicada pelo portal G1.

A ideia de subir a taxa de juros é conter a inflação. Quando se aumentam os juros, as pessoas ficam com menos dinheiro para gastos e, em consequência, o país segura a alta inflacionária.

PUBLICIDADE

No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) teve alta de 8,30% e, em 12 meses, de 10,34%, acima dos 10,05% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Atualmente, a meta da inflação no Brasil é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE