Mercado prevê retração de 4,4% do PIB brasileiro este ano

247 - O mercado financeiro ajustou de 4,50% para 4,40% a previsão sobre a retração da economia, neste ano. Para 2021, a estimativa saiu de 3,45% para 3,5%. Nas análises de 2022 e 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 2,50%, apontou o boletim Focus divulgado pelo segunda-feira (7).

De acordo com o boletim, a cotação do dólar para o final deste ano está em R$ 5,22, valor inferior ao registrado no último levantamento, feito há uma semana (R$ 5,36). Para 2021, o mercado financeiro baixou de R$ 5,20 para R$ 5,10 e, para 2022, manteve em R$ 5.

Também subiu, pela décima semana seguida, a estimativa de inflação para 2020, que agora ficou acima da meta central, de 4%. Para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a expectativa do mercado para este ano passou de 3,54% para 4,21%.

