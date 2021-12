Mercado reduz expectativas mais uma vez e prevê PIB estagnado em 2022

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O mercado voltou a ajustar para baixo suas expectativas tanto para a inflação quanto para o crescimento econômico este ano e passou a ver expansão de menos de 0,50% em 2022, mas manteve o cenário em relação à política monetária, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central.

O levantamento semanal mostrou que agora a expectativa é de que 2021 termine com uma inflação acumulada de 10,02%, contra 10,04% calculada antes, forte estouro da meta --que é de 3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O IBGE divulga os dados de dezembro do IPCA e portanto a inflação acumulada em 2021 no dia 11 de janeiro.

Para 2022 a projeção no Focus para a inflação permaneceu em 5,03%, pouco acima do teto do objetivo, que é de 3,50% também com margem de 1,5 ponto.

Para o crescimento do Produto Interno Bruto, as contas caíram a 4,51% em 2021 e 0,42% em 2022, de respectivamente 4,58% e 0,50% na semana anterior.

Já para a taxa básica de juros Selic permaneceu a expectativa de que ela termine 2022 a 11,50% e caía em 2023 a 8,0%, depois de encerrar este ano a 9,25%.

