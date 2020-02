Mercados apreensivos: coronavírus derruba bolsas na reabertura do mercado chinês

247 - A bolsa de Xangai abriu em queda de 8,7% nesta segunda-feira (3), no primeiro pregão desde 23 de janeiro e após o feriado do Ano Novo Lunar, prolongado pelo governo chinês devido à epidemia do novo coronavírus.

A bolsa de Shenzhen também reabriu em queda de 9%. Já o índice da semi-autônoma Hong Kong, que retomou as operações em 29 de janeiro, operava em leve alta de 0,09% nesta segunda.

O yuan se desvalorizou e é cotado a 7 por 1 dólar, informa o G1.