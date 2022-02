Mercados dos EUA enfrentaram o pior janeiro desde crise financeira global

Apoie o 247

247 - O começo de 2022 não foi nada animador para os financistas americanos, que observaram o pior desempenho do mercado de ações desde a crise financeira global, informa o Financial Times. Investidores temem um ambiente menos propício ao lucro com as indicações de que o Fed pode aumentar os juros repetidamente ao longo do ano, para conter a maior inflação em quase 40 anos.

>>> Ainda não há determinação sobre trajetória de aumentos de juros, diz Powell, chefe do Fed

O índice S&P 500 caiu 5.3% em janeiro, a maior redução desde março de 2020, no começo da pandemia, e também desde "as profundezas da crise financeira global em 2009", escreve o jornal londrino.

Investidores estão se preparando para a volatilidade.

Segundo Wylie Tollete, do fundo Franklin Templeton, "vai ser um ano daqueles -- acreditamos que vai pedir uma abordagem mais ligeira na alocação de ativos".

