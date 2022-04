Meritocracia? mais da metade dos maiores ricaços do Brasil herdou fortuna

Dos 62 brasileiros com mais de US$ 1 bilhão, 34 deles estão dando continuidade a negócios familiares para manutenção de seu patrimônio edit

247 - O empreendedorismo ainda não é a principal marca da fortuna dos maiores bilionários brasileiros, de acordo com o ranking anual da Forbes. Por aqui, os ricaços costumam herdar grande parte do dinheiro. A reportagem é do portal UOL.

Dos 62 brasileiros com mais de US$ 1 bilhão, 34 deles estão dando continuidade a negócios familiares para manutenção de seu patrimônio.

Liderando a lista de herdeiros bilionários, aparecem os quatro filhos do banqueiro Joseph Safra, cujo patrimônio líquido está cotado em US$ 7,7 bilhões (R$ 35,8 bilhões), segundo a Forbes. Ele morreu em dezembro de 2020.

Outros nomes que figuram no ranking são os dos quatro irmãos Moreira Salles: Pedro, Fernando, João e Walter. Eles fazem parte de uma das mais antigas famílias de banqueiros do país e juntos somam um patrimônio líquido de US$ 7,3 bilhões (R$ 33,8 bilhões).

Na lista, ainda aparecem outros nomes tradicionais, como o de Ermínio de Moraes (Votorantim) e Abílio Diniz (Pão de Açúcar).

O predomínio do legado familiar entre os mais ricos é um cenário que se repete no restante da América Latina.

