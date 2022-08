Mesmo com deflação, preço do leite continua mais caro que gasolina

O grupo Alimentação e Bebidas subiu 1,12% em agosto, com influência, principalmente, do leite longa vida edit

247 - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira (24) mostram que a prévia da inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve deflação em agosto (-0,73%), levando, pela primeira vez, o índice inflacionário a sair dos dois dígitos. Mas, mesmo com a deflação, os brasileiros continuam pagando mais caro pelo leite do que pela gasolina.

A população mais pobre ainda não está sentindo a diferença da deflação no bolso. O grupo Alimentação e Bebidas subiu 1,12% em agosto, com influência, principalmente, do leite longa vida. Com aumento de 14,21%, esse item, sozinho, teve impacto de 0,14 ponto percentual no resultado geral. No acumulado do ano, o leite acumula alta de 79,79%.

Além do leite, subiram de preço itens como frutas (2,99%), queijo (4,18%) e frango em pedaços (3,08%). No geral, a alimentação no domicílio teve aumento de 1,24% em agosto.

Reportagem do UOL revela que o preço do leite está caindo, no entanto, o consumidor ainda paga mais caro pelo litro do alimento do que pelo da gasolina. “Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP ) apontam que a gasolina está sendo vendida, na média, por R$ 5,40 no país e já pode ser encontrada a menos de R$ 5 em pelo menos 13 estados”, diz o texto.

Segundo especialistas, a alta se deve por conta do complexo processo de produção como entressafra, preço dos alimentos e da ração, custo dos fertilizantes e preço do diesel, que não teve queda.

