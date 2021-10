Metade da conta de luz vai para impostos e encargos, afirma presidente de associação de distribuidoras

A cada R$ 100 da conta de luz, apenas R$ 19 ficam com as distribuidoras, de acordo com o presidente da Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira edit

247 - O presidente da Associação de Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, disse que metade do valor pago pelo povo brasileiro na conta de luz é referente a impostos e encargos setoriais para bancar subsídio. De acordo com o dirigente, a cada R$ 100 da conta de luz, apenas R$ 19 ficam com as distribuidoras.

"Nós temos utilizado meios de esclarecimento. Se a gente pegar uma conta de energia elétrica, de R$ 100 só R$ 19 ficam na distribuidora, para ela pagar os investimentos e os custos de operação. O restante é o custo de geração da energia, transmissão, encargos setoriais, que são os subsídios, e os tributos", afirmou o dirigente ao Poder 360.

"Então, temos uma preocupação muito grande com o valor da conta de energia elétrica. Porque nós que entregamos a conta. Nós que arcamos. Se o consumidor não paga a conta, eu que tenho que arcar com essa inadimplência, mas eu já paguei os custos da geração, da transmissão e já recolhemos os tributos e encargos setoriais. Nós temos um universo de 87 milhões de consumidores".

