Metade das grandes empresas do país tem caixa para suportar até três meses sem receita

Metade das empresas de capital aberto tem dinheiro o suficiente para aguentar até três meses sem faturar. Neste período elas conseguiriam pagar fornecedores, folha salarial e outros gastos operacionais. É o que aponta um levantamento feito pelo Centro de Estudos de Mercado de Capitais da Fipe (Cemec-Fipe) e Economática, com 245 companhias.

O trabalho foi baseado no balanço de dezembro de 2019 e mostra a evolução do caixa das companhias com o decorrer de uma paralisia nas atividades.

De acordo com o levantamento, 23,3% das companhias ficariam com o caixa negativo nos primeiros 30 dias, número que aumenta para 37,1% após dois meses e para 48,6% em três. A outra metade das empresas chegaria ao final de três meses com o caixa positivo. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

O coordenador do Cemec-Fipe, Carlos Antonio Rocca, afirmou que “a situação das pequenas e médias é outra história bem mais problemática e exigirá medidas consistentes para evitar quebradeira”. “Elas vão sofrer mais do que as grandes, que ainda têm algum caixa a ser consumido”.