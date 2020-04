Micro e pequenas empresas terão mais prazo para pagar tributos

247 - O Comitê Gestor do Simples aprovou a ampliação da prorrogação de impostos de micro e pequenas empresas por três meses. Ficou decidido que a postergação deve valer também para as partes estaduais e municipais. O adiamento já estava confirmado, mas em relação à parcela federal do imposto das micro e pequenas empresas.

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, adiar os recolhimentos não significa abrir mão de receita e permitirá manter empregos. As informações foram publicados na coluna Painel.

Defensores da ampliação do prazo em todas as esferas afirmam que a postergação apenas na parte federal traria mais burocracia para as empresas, que passariam a ter de calcular tanto o imposto a ser pago no mês como também a parcela que ficou prorrogada.

