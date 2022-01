Microsoft vai comprar produtora Activision em aposta de US$ 69 bi no metaverso

Apoie o 247

Reuters - A Microsoft vai comprar a produtora Activision Blizzard, de "Call of Duty" por 68,7 bilhões de dólares, na maior aquisição já feita na indústria de videogames, em uma aposta no futuro do metaverso.

A oferta toda em dinheiro feita pela Microsoft também representa a maior aquisição já proposta pela companhia e posiciona melhor a empresa diante de rivais como Tencent e Sony.

"Videogames é a categoria mais vibrante na indústria do entretenimento hoje em dia e vai ter um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas de metaverso", afirmou o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella.

A oferta da Microsoft, de 95 dólares por ação da Activision, representa um prêmio 45% sobre o preço dos papéis na sexta-feira. As ações da Activision exibiam alta de 28,6% às 13h15 (horário de Brasília), cotadas a 84,15 dólares.

O anúncio do negócio vem num momento de fragilidade da Activision que, além de Call of Duty, tem franquias como "Overwatch", "Candy Crush" e "Warcraft". As ações da companhia acumularam queda de mais de 37% desde que atingiram recorde no ano passado, atingidas por acusações de assédio sexual de funcionários e conduta indevida de vários executivos.

A companhia ainda está tentando resolver as acusações e anunciou na véspera que demitiu ou afastou mais de três dezenas de funcionários e adotou medidas disciplinares contra outros 40 desde julho.

O presidente-executivo da Activision, Bobby Kotick, que afirmou que a Microsoft o contatou com a oferta de aquisição, vai continuar no comando da companhia após o negócio.

Em conferência com analistas, Nadella não mencionou diretamente o escândalo na Activision mais citou a importância de mudança de cultura na companhia.

"É crítico para a Activision Blizzard manter seus compromissos de renovação na cultura da companhia...o sucesso desta aquisição dependerá disso."

"CORRIDA DO METAVERSO"

O mercado global de videogames foi avaliado em 173,7 bilhões de dólares em 2021 e deve atingir 314,4 bilhões até 2023, segundo a empresa de pesquisa Mordor Intelligence.

A Microsoft tem feito grandes investimentos no setor, incluindo a compra das criadoras de "Minecraft", MojangStudios e Zenimax, em um negócio multibilionário há alguns anos.

A empresa também lançou um popular serviço de streaming de jogos, que tem mais de 25 milhões de assinantes.

Executivos afirmaram que os mais de 400 milhões de usuários ativos mensais da Activision são um dos pontos principais do interesse da Microsoft, já que comunidades de jogadores podem ter um papel nas iniciativas de metaverso da Microsoft.

A biblioteca de jogos da Activision pode dar à plataforma Xbox da Microsoft uma vantagem sobre a Sony e o PlayStation, que por anos têm demonstrado um fluxo mais estável de lançamentos de games exclusivos.

"Este acordo é significativo para o lado de consumo do negócio e, mais importante ainda, para a Microsoft realmente começar a brigar pelo metaverso", disse David Wagner, analista da Aptus Capital Advisors.

"Acreditamos que o negócio vai conseguir isso", acrescentou, alertando que a transação vai ficar na mira de autoridades de defesa da concorrência.

