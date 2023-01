Mídia chinesa comenta: De onde vêm a resiliência e a vitalidade do comércio exterior da China?

O volume do comércio exterior da China ultrapassou pela primeira vez a marca de 40 trilhões de yuans edit

Rádio Internacional da China - O volume do comércio exterior da China ultrapassou pela primeira vez a marca de 40 trilhões de yuans (6 trilhões de dólares), e o país tem mantido sua posição como o maior país comercial de mercadorias do mundo por seis anos consecutivos. O “boletim informativo” do comércio exterior da China em 2022, lançado nesta sexta-feira (13), reforçou ainda mais a confiança da comunidade internacional na economia chinesa.

De acordo com os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China no mesmo dia, em 2022, o comércio total de mercadorias atingiu um recorde de 42,07 trilhões de yuans, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. No ano passado, quando o risco de recessão global aumentou, o crescimento da demanda externa diminuiu constantemente e a pandemia expandiu em todo o mundo, o comércio exterior da China superou as dificuldades e alcançou um avanço considerável, o que não é nada fácil e demonstra tanto sua resiliência para resistir a desafios e riscos quanto sua vitalidade implacável.

De onde vêm a resiliência e a vitalidade do comércio exterior da China? Do ponto de vista das exportações, os dois principais elementos, “mercado” e “produto”, foram fortemente apreendidos. Por exemplo, nos últimos anos, a indústria automobilística de novas energias da China floresceu e sua competitividade internacional aumentou significativamente.

Em 2022, o “círculo de amigos” do comércio exterior da China continuou se consolidando e se ampliando. As exportações para a ASEAN, a UE e outros grandes parceiros comerciais mantiveram um rápido crescimento e as exportações para países envolvidos na iniciativa “Cinturão e Rota” cresceram 20%.

Em termos de importações, o mercado da demanda interna com grande potencial da China constitui um forte suporte. O PIB da China atingiu 87 bilhões de yuans nos três primeiros trimestres do ano de 2022, um aumento de 3% em relação ao ano anterior a preços constantes. A economia está crescendo constantemente e os consumidores têm confiança e se atrevem a gastar dinheiro. Além disso, o sólido desempenho do comércio exterior da China também se deve ao forte apoio de políticas concernentes.

O comércio exterior é um barômetro da economia, e o brilhante “boletim” do comércio exterior da China em 2022 mostra que a economia chinesa possui uma forte resiliência, um grande potencial e vitalidade suficiente, e que os fundamentos para o aumento a longo prazo não foram alterados. A medida que a resposta epidêmica na China entra em uma nova fase, várias instituições internacionais de investimento elevam suas previsões para o crescimento econômico chinês em 2023.

Em 2023, com grande dinâmica, o comércio exterior da China ajudará a economia chinesa a crescer de forma acelerada e a continuar sendo um importante motor de crescimento para a economia mundial.

