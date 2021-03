Milionários brasileiros intensificam invstimentos em Portugal para conseguir visto 'Gold' e fugir da pandemia

247 - Em meio ao avanço da pandemia no Brasil, 1.001 milionários investiram mais de 500 mil euros, cada, para comprar um imóvel e obter autorização de residência em Portugal, o chamado visto Gold. De acordo com reportagem do blog do jornalista Gian Amato, desde o início do programa, em 2012, os milionários brasileiros haviam investido cerca de 777 milhões de euros até o final do ano passado, a maior parte deste recursos foi destinado à aquisição de imóveis.

“Em 2021, 12 brasileiros receberam o Gold ao investirem mais de € 7 milhões (R$ 48,5 milhões). Na soma, o total é de € 784 milhões, R$ 5,2 bilhões na conversão atual. Os números atualizados foram enviados ao Portugal Giro pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)”, destaca a reportagem.

“Portugal acaba por ser refúgio de milionários. E os interessados irão correr. Desde 2017, 70% das vendas foram para clientes estrangeiros, sendo 50% brasileiros. E destes do Brasil, 1/3 comprou pelo visto Gold. Mais de uma centena pretende viajar e comprar quando possível – disse o diretor comercial do Belas Clube de Campo, Bruno Martins.

Em números de concessões, os brasileiros ficam atrás somente dos chineses (4,8 mil) e estão à frente da Turquia (456), África do Sul (397) e Rússia (366).

