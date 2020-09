Ministério da Economia piora estimativa do rombo primário de 11% para 12,1% do PIB

Ministério da Economia atualizou as projeções para 2020, e o rombo primário estimado para o governo central passou de 11% para 12,1% do PIB, chegando a R$ 866,4 bilhões edit

Reuters - O Ministério da Economia atualizou nesta sexta-feira suas projeções fiscais para 2020, piorando o rombo primário estimado para o governo central a 866,4 bilhões de reais, ou 12,1% do Produto Interno Bruto, após incorporar um impacto de 67,6 bilhões de reais pela extensão do auxílio emergencial até dezembro.

No fim de julho, o déficit do governo central havia sido estimado em 787,4 bilhões de reais, ou 11% do PIB.

Somente com o auxílio emergencial neste ano, o governo estimou um custo total de 321,8 bilhões de reais, contra 254,2 bilhões de reais antes.

Para o setor público, a conta foi a agora a um déficit primário de 891,1 bilhões de reais, ou 12,4% do PIB, ante 812,2 bilhões de reais (11,3% do PIB) na projeção anterior.

