Ministério da Economia quer usar até R$ 25 bilhões para criar subsídio ao diesel

De acordo com fontes do governo Jair Bolsonaro, os dividendos da Petrobrás pagos à União podem ser a fonte do dinheiro para bancar o subsídio do diesel edit

247 - A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, reservou até R$ 25 bilhões para bancar um subsídio ao óleo diesel e reduzir o preço do produto em 2022, ano eleitoral. De acordo com fontes do governo, os dividendos da Petrobrás pagos à União podem ser a fonte do dinheiro. A petroleira deve pagar neste ano pelo menos R$ 24,6 bilhões em dividendos ao Tesouro Nacional, de acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira (3) pelo jornal O Globo.

O subsídio tende a ser pago fora do teto de gastos, que está em vigor desde o governo Michel Temer e limita os investimentos públicos - de acordo com a medida, o investimento de um ano deve corresponder ao dos 12 meses anteriores, corrigido somente pela inflação.

Com dificuldades de contornar os altos preços de combustíveis no Brasil, o governo Bolsonaro pretende decretar estado de calamidade pública.

Em março, Bolsonaro, assim como em outras ocasiões, tentou fugir da responsabilidade sobre o alto preço da gasolina e do diesel. Na época, ele disse para apoiadores "eu não decido nada", mas tem poder de indicar o presidente da Petrobrás e nomes para conselhos da empresa, que definem a política de preços.

