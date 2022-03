Ministério Público pede que TCU investigue suposta interferência do governo Bolsonaro na Petrobrás

"[Peço para] apurar possível ingerência indevida do governo Bolsonaro na empresa de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. –Petrobras", diz a representação edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) investigação sobre uma suposta interferência do governo Jair Bolsonaro na Petrobrás e na política de preços da estatal. O subprocurador-geral do MP junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, assinou a representação e declarações de Jair Bolsonaro acerca dos valores dos combustíveis.

"[Peço para] apurar possível ingerência indevida do governo Bolsonaro na empresa de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. –Petrobras, bem como garantir a independência da empresa em face de potenciais atos irregulares que estariam sendo perpetrados pelo acionista controlador...", disse a representação. O teor do documento foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

>>> Com alta de combustíveis no Brasil, motoristas correm para abastecer carros na Argentina e no Paraguai

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última segunda-feira (7), por exemplo, Bolsonaro afirmou que governo estuda rever a política de paridade internacional de preços da Petrobrás. "Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade com o preço internacional [dos combustíveis]. Ou seja, o petróleo —o que é tirado do petróleo— leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo", disse ele em entrevista a uma rádio de Roraima.

De acordo com o subprocurador, há indícios de afronta à lei, "além de acarretar vulnerabilidade na governança da União em relação à companhia, por excesso de interferência sobre as decisões corporativas acerca da definição dos preços de derivados de petróleo (atividade fim da estatal), com possíveis prejuízos materiais à Petrobras, à sua imagem mercadológica e aos acionistas minoritários...".

>>> Governadores vão ao STF contra mudança no ICMS dos combustíveis

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo indicou novos nomes para o Conselho de Administração da estatal, entre eles, o presidente do Flamengo e ex-executivo da petroleira Rodolfo Landim, que é próximo a Bolsonaro.

Reajustes e protestos

A Petrobrás anunciou, nessa quinta, aumento de 18,77% para a gasolina e o 24,9% para o diesel. O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

O caminhoneiro Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, um dos principais líderes da greve da categoria em 2018, comentou os novos reajustes e afirmou que a categoria tem que "parar o país".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: