Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro diz que prejuízos com "vaca louca" são contornáveis

247 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que os prejuízos com a paralisação da exportação de carnes para a China são contornáveis se a proibição do produto brasileiro durar poucos dias. A informação foi publicada pela coluna Igor Gadelha, no jornal Metrópoles.

O governo do país asiático paralisou as importações da carne brasileira por conta de um caso de "vaca louca" em uma propriedade rural em Marabá (PA). "Não pode durar 121 dias, como durou em 2021. Prejuízo gerado em alguns dias podemos recuperar", disse.

Pedaços do cérebro do animal foram enviados para um laboratório no Canadá, para saber se o tipo do vírus é clássico ou atípico.

Em seres humanos, a doença da vaca louca gera alguns sintomas como perda visual, de memória e de coordenação dos músculos. Tremores e dificuldades na fala são outras consequências.

