Ministro diz que vai propor instrumento para conter preços de combustíveis até março

247 - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, quer apresentador até o começo de março um instrumento para equalizar os preços dos combustíveis quando houver alta na cotação do petróleo. Entre as principais possibilidades está a criação de um fundo que seria abastecido com dinheiro de royalties. No Orçamento de 2020, a União prevê arrecadar R$ 68,2 bilhões em receitas provenientes da exploração de recursos naturais.

“Pretendo apresentar esse instrumento ao presidente da República em até dois meses”, disse o ministro. “Os mecanismos ainda estão sendo discutidos, evidentemente há uma série de sugestões e contribuições, e tudo será analisado tecnicamente.”

Após chegar ao nível dos US$ 70 por barril nos últimos dias, o brent (petróleo cru) fechou em queda de 4,15%, a US$ 65,44 por barril nesta quarta-feira (8). De acordo com o titular da pasta, no momento não seria necessário tomar nenhuma medida para impedir uma alta dos combustíveis no País. “Não é para agora”, disse.