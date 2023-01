Ministro dos Transportes, Renan Filho diz que 'estão previstos R$ 20 bilhões em investimentos'

De acordo com o titular da pasta, o dinheiro será investido nos cem primeiros dias do governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que seu antecessor, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou as estradas em condição "pior do que recebeu". De acordo com o atual titular da pasta, existe um plano de ação para os primeiros 100 dias, com R$ 20 bilhões em investimentos.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (6) pelo jornal O Estado de S.Paulo, na infraestrutura o governo pretende consertar rodovias, preparar estradas para as chuvas e fortalecer a resposta para emergências.

>>> Bolsa sobe forte e dólar derrete em mais um pregão que desmonta o terrorismo de mercado

O ministro destacou cinco medidas para a melhoria da infraestrutura no Brasil. Um é retomar obras paralisadas. A segunda é a revitalização de rodovias. A terceira é preparar o País para o escoamento, principalmente, no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março), os principais meses de escoamento da produção de grãos do País.

Outra solução apontada pela equipe do Ministério dos Transporte são obras com o objetivo de preparar o Brasil para o período de chuvas. A quinta alternativa é dar mais velocidade em resposta para emergências, como afundamentos, incêndios e calamidades.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.