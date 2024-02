Ministros das Finanças e chefes de bancos centrais do BRICS se reúnem em São Paulo

Apoie o 247

(Sputnik) - Uma reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do BRICS acontecerá nesta terça-feira (27) na cidade de São Paulo.

O encontro ocorrerá à margem da reunião ministerial do G20. Esta será a primeira reunião presencial da trilha financeira do BRICS com a participação dos novos membros da associação desde 1º de janeiro de 2024. A reunião será presidida pela Rússia.

Espera-se que os participantes discutam uma ampla gama de questões, incluindo as perspectivas para o desenvolvimento da economia mundial, o estado das economias dos países do bloco, instrumentos para o financiamento misto de projetos de infraestrutura, cooperação aduaneira e fiscal, bem como o lançamento da Rede de Think Tanks do BRICS para Finanças.

