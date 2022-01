Mirando a reeleição, Bolsonaro promete zerar imposto sobre o diesel

"Garanto a vocês que se a PEC passar, no segundo seguinte à promulgação, eu zero o imposto federal sobre diesel no Brasil", disse edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, neste sábado (22), que "não quer confusão" com os governadores por conta da proposta que trata de redução de impostos federais e estaduais sobre os combustíveis, mas prometeu “zerar” a tributação federal sobre o óleo diesel no “segundo seguinte à promulgação” da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) sobre o assunto que está em negociação no Congresso Nacional.

“A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) é autorizativa e não impositiva. Não quero confusão com governadores. Garanto a vocês que se a PEC passar, no segundo seguinte à promulgação, eu zero o imposto federal sobre o diesel no Brasil que está em torno de R$ 0,33 por litro”, disse Bolsonaro, de acordo com o jornal O Globo.

Bolsonaro foi levado a apoiar a PEC dos combustíveis após membros do governo alertarem para um possível pico inflacionário ao longo do segundo semestre,período em que será realizada a eleição presidencial.

“A conta do governo é que o risco inflacionário é mais deletério para a popularidade do que o risco fiscal. Além dos preços do petróleo e da energia elétrica, auxiliares de Bolsonaro temem safra menor neste ano por causa de questões climáticas. As questões geopolíticas, que mexem no preço das commodities, também são analisadas com cuidado por técnicos do governo”, ressalta a reportagem.

