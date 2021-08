Miriam Leitão diz que "a casa caiu" e que Guedes aderiu ao autoritarismo de Bolsonaro

247 – A jornalista Miriam Leitão, uma das responsáveis pelo golpe de 2016, com a farsa das "pedaladas fiscais", hoje diz que "a casa caiu" em sua coluna no Globo. "A cada nova ideia que sai do Ministério da Economia ou da área política do governo — seja o adiamento do pagamento dos precatórios ou o Bolsa Família de R$ 400 — os ativos tremem no mercado financeiro. O que eles mais têm medo é da queda do teto de gastos. Curiosos os operadores do mercado financeiro: a casa caiu, mas eles estão preocupados é com o teto", escreve.

"Quando digo que a casa caiu é porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, está totalmente engajado na campanha eleitoral do presidente. Muito mais agora com a queda da popularidade. O compromisso não é com os fundamentos da economia, mas com as ideias políticas extremadas do presidente. Quando digo que a casa caiu é porque a equipe econômica é caudatária de um projeto autoritário, no qual não há espaço para transparência, órgãos de controle, nem ajuste fiscal. É da natureza do populismo autoritário gastar muito e gastar mal", diz ainda a jornalista.

