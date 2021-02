Miriam Leitão fala em mercado perplexo com guinada de Bolsonaro e "estupro" na Petrobrás

Colunista do Globo relata a preocupação dos agentes do "mercado" em relação à derrubada do entreguista Roberto Castello Branco e prevê segunda-feira explosiva nos mercados financeiros; golpe de 2016, movido a petróleo, pode estar chegando ao fim edit

247 – A mudança feita por Jair Bolsonaro na Petrobrás teria deixado o mercado perplexo e significado um "estupro" na governança da estatal, segundo agentes do sistema financeiro ouvidos pela colunista Miriam Leitão. Fato é que o golpe de 2016, que teve como principal objetivo transferir a renda do petróleo da sociedade brasileira para os acionistas privados da companhia, pode estar sendo derrotado com a demissão do entreguista Roberto Castello Branco, que será substituído pelo general Joaquim Luna e Silva.

"A Petrobras perdeu quase R$ 30 bilhões de valor de mercado hoje e sofrerá outro tombo bilionário na segunda-feira porque no after market a ação está caindo mais 10%. O que aconteceu foi definido por um integrante do mercado como um 'estupro na governança' da Petrobras", escreveu Miriam Leitão , que apoiou o golpe de 2016. Um golpe movido a petróleo e que teve como pretexto a farsa das "pedaladas fiscais". Dilma foi derrubado para que petroleiras internacionais e os acionistas privados se apropriassem da renda do pré-sal – recursos que, com Dilma no poder, seriam investidos em saúde e educação. Por vias tortas, este golpe pode estar sendo derrotado. Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

