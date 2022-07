Miséria tem o maior impacto nos lares em 10 anos

O índice de miséria vai de zero a 1. Quanto mais alto, pior a situação. Atualmente, o índice está em 0,947, segundo pesquisadoras da UFRJ edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em análise sobre a miséria no país, o professor emérito do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), João Saboia, afirmou que essa condição nunca esteve tão presente na realidade brasileira.

De acordo com o jornal O Globo, o índice de miséria vai de zero a 1. Quanto mais alto, pior a situação. Atualmente, o índice está em 0,947, subindo quase 60% na comparação com 2020, quando era de 0,591.

Um relatório sobre a fome elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), divulgado na quarta-feira (6), aponta que a insegurança alimentar grave atingiu 15,4 milhões de brasileiros (7,3% da população) entre 2019 e 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE