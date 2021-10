MME: taxa extra na conta de luz não será suficiente para bancar térmicas

Apoie o 247

247 - A secretária executiva do MME (Ministério de Minas e Energia), Marizete Pereira, afirmou nesta quarta-feira (14) que a bandeira tarifária de escassez hídrica, que entrou em vigor em setembro, não será suficiente para cobrir os custos da elevação da cotação dos combustíveis usados pelas usinas térmicas. A bandeira vai vigorar até abril, garantiu a secretária.

Segundo ela, o governo estuda uma alternativa e descarta a possibilidade de um novo aumento na tarifa. A secretária explicou que as projeções de gastos com as térmicas foram frustradas diante da elevação das cotações do gás natural e do óleo diesel, usados para poupar água nos reservatórios das hidrelétricas.

"A bandeira de escassez hídrica não será suficiente para a cobertura de todos os recursos que utilizamos para a segurança energética. Os preços dos combustíveis estão subindo muito", afirmou Pereira em entrevista virtual após o Encontro Nacional do Setor Elétrico.

A bandeira de escassez hídrica representa um aumento de 49,6% em relação à bandeira vermelha patamar 2. Com isso, a bandeira passa de R$ 9,49 por 100 kWh para R$ 14,20 por 100 kWh (R$ 4,71 a mais). (Com informações do jornal O Tempo).

