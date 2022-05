Moeda russa, rublo tem maior valorização desde 2015

Apoie o 247

Reuters - O rublo russo se firmou em torno de 4% em relação ao dólar e ao euro nesta segunda-feira, voltando às máximas de vários anos atingidas na semana passada, apoiada por controles de capital e um próximo período fiscal no final do mês.

Às 10:50 GMT, o rublo estava 4% mais forte em relação ao dólar em 57,85, não muito longe de 57,0750, sua marca mais forte desde o final de março de 2018, atingido na sexta-feira.

Ele havia ganhado 4,4%, negociado a 60,05 em relação ao euro, aproximando-se de seu ponto mais forte desde junho de 2015, de 59,02, também alcançado na sexta-feira.

O rublo se firmou cerca de 30% em relação ao dólar este ano, apesar da crise econômica em grande escala na Rússia, tornando-se a moeda de melhor desempenho do mundo - embora artificialmente apoiada por controles impostos no final de fevereiro para proteger o setor financeiro da Rússia após sua decisão de enviar dezenas de milhares de soldados na Ucrânia provocaram sanções ocidentais sem precedentes.

O rublo está sendo impulsionado por empresas focadas na exportação que são obrigadas a converter sua receita em moeda estrangeira depois que as sanções congelaram quase metade das reservas de ouro e divisas da Rússia.

Embora o banco central e o governo deixem as restrições em vigor, o rublo pode continuar se fortalecendo ainda mais no médio prazo, disseram analistas da Tinkoff Investments.

"Mais perto do outono, a taxa de câmbio pode começar a se estabilizar mais perto do nível 60-65, à medida que as importações se recuperam e as restrições são potencialmente levantadas."

As exigências russas de que os compradores estrangeiros paguem a gasolina em rublos também contribuíram para a recente alta do rublo, disseram analistas na semana passada. consulte Mais informação

A oferta de moeda estrangeira dos exportadores, os altos preços do petróleo e um próximo período fiscal no final do mês que geralmente leva as empresas focadas na exportação a converter suas receitas cambiais em rublos para atender às obrigações locais estão apoiando a moeda russa, disse a BCS Express em nota. .

Intervenções do Banco Central?

O jornal Vedomosti informou na segunda-feira, citando fontes, que o banco central começou a comprar moeda estrangeira para impedir o fortalecimento descontrolado do rublo.

O banco central negou o relatório, dizendo que "esta informação não corresponde à realidade".

Se o banco central estivesse realizando tais intervenções, o efeito sobre a taxa do rublo seria mais perceptível, disseram analistas do Promsvyazbank.

"No entanto, essas notícias podem influenciar o comportamento dos participantes do mercado e provocar um enfraquecimento do rublo."

Os índices de ações russos foram mistos.

O índice RTS denominado em dólar (.IRTS) subiu 2,3%, para 1.267,9 pontos. O índice russo MOEX baseado em rublos (.IMOEX) caiu 2% em 2.326,7 pontos.

