Monica de Bolle: governo Bolsonaro é gerador de crises

247 - A economista e professora Monica de Bolle, da Universidade Johns Hopkins, em Washington, nos Estados Unidos, disse em participação no Boa Noite 247 que o governo de Jair Bolsonaro não tem capacidade para lidar com a situação política e econômica mundial e nacional. Para ela, isso ficou muito claro com a pandemia do coronavírus, pois essa incapacidade se agravou.

Ao contrário dos que acham que a situação caótica do Brasil ocorre por conta da pandemia, a economista disse que, na verdade, a pandemia apenas acentuou o “fato de o governo Bolsonaro ser um excepcional gerador de crises”.

“Crise política e institucional, briga com o Congresso, briga com o Supremo [Tribunal Federal]” e as “declarações estapafúrdias” do presidente são alguns dos fatores que, para ela, colocam o governo federal como responsável pela situação catastrófica do País em 2020.

Para Monica de Bolle, “isso tudo é um desarticulador para a economia de um modo geral” e o governo é “desarranjado”, particularmente no aspecto econômico.

