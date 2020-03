Montadoras fecham fábricas e colocam cerca de 50 mil em férias coletivas

247 - Fabricantes de veículos anunciam que fecharão as fábricas no fim do mês e não sabem quando retomarão as atividades, o que dependerá da reação do governo e da sociedade ao coronavírus e da demanda do mercado. Juntas, as três montadoras que já confirmaram férias coletivas empregam quase 50 mil funcionários.

A General Motors, por exemplo, paralisou a produção das suas cinco fábricas brasileiras (em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) por tempo indeterminado e suspendeu o investimento de R$ 10 bilhões previstos para o período de 2020 a 2024. Segundo a empresa, é preciso reservar caixa para o momento de crise atual provocada pela disseminação da covid-19. Os dados foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Mercedes-Benz suspenderá as operações das fábricas de São Paulo e Minas Gerais, e do centro de distribuição e logística em Campinas (SP). Inicialmente, a parada está prevista entre os dias 25 de março e 20 de abril e envolve cerca de 10 mil pessoas.

Na segunda-feira (16), a Volkswagen anunciou intenção de paralisar inicialmente por dez dias as operações de suas quatro fábricas em São Paulo e no Paraná, a partir do dia 31. A marca alemã emprega cerca de 15 mil pessoas no Brasil.