Montezano dará coletiva para tentar explicar auditoria inútil de R$ 48 milhões no BNDES

O presidente do BNDES terá que dar uma entrevista coletiva para tentar explicar por que contratou uma auditoria internacional tão cara para investigar a caixa-preta inexistente no banco edit

247 – "À distância, Gustavo Montezano já percebeu o tamanho do problema criado pela auditoria de R$ 48 milhões responsável por tentar abrir a célebre caixa-preta do BNDES. Montezano vai convocar um entrevista coletiva assim que chegar de Davos, neste fim de semana, para dar suas explicações sobre os milhões atirados ao ralo", informa o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.