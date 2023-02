Moraes barra pedido do Bradesco para apreender emails de diretores da Americanas

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acatou pedido da Americanas para impedir o Bradesco de ter acesso a documentos e emails apreendidos em vistoria relacionada à varejista, de acordo com decisão vista pela Reuters.

A decisão de Moraes impede "o início ou a continuidade de eventual extração de dados, determinando a restituição à reclamante Americanas de eventual material já extraído das caixas postais, mantendo-se o sigilo de seu conteúdo".

(Reuters) - A Americanas recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra uma ação movida pelo Bradesco que tenta ter acesso a documentos e emails apreendidos em vistoria relacionada à empresa, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do caso nesta quinta-feira.

O recurso -- que está sob sigilo -- foi apresentado na quarta-feira e foi distribuído para o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo a fonte, o pedido da Americanas alega que o eventual acesso a troca de emails entre advogados e a diretoria da empresa violaria o sigilo profissional.

Os advogados da Americanas pediram, de acordo com a fonte, que caso o pedido não seja atendido na íntegra, que "o material apreendido seja lacrado até julgamento final desta reclamação, com vistas a preservar o sigilo dos advogados".

No dia 1º de fevereiro, a juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, havia determinado que fosse "atribuído sigilo processual, tão somente sobre os documentos, emails, demais dados etc... que vierem a ser apreendidos, até que seja feita uma triagem pelo expert nomeado, o qual ficará como depositário fiel dos mesmos".

Anteriormente, Palma tinha decidido, após pedido do Bradesco, pela apreensão de todos os emails corporativos de executivos e membros do conselho de administração da Americanas, no âmbito de processo ligado ao rombo de cerca de 20 bilhões de reais que levou a varejista à recuperação judicial.

