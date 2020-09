Mourão cita responsabilidade fiscal e diz que ampliação do seguro-desemprego não pode ser feita de 'afogadilho'

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que uma eventual ampliação do seguro desemprego não pode ser feita de “afogadilho”. “Tem que olhar dentro da nossa capacidade fiscal, né? Não pode ser coisa de afogadilho. Todos vocês sabem que nós vivemos uma crise fiscal séria. Não podemos aumentar a dívida de forma desmesurada, então tem que buscar qual é a melhor solução para que isso seja pago”, afirmou Mourão de acordo com reportagem do jornal O Globo.

Ainda segundo Mourão, “a economia deu uma melhorada. Todas as medidas que o governo fez no sentido de manter a economia em condições, os créditos às pequeno e micro empresas, a questão do pagamento de salários para as empresas que tinham empregos formais, o governo pagando 75% e a empresa pagando 25%; o próprio coronavoucher.

A proposta de acréscimo de duas novas parcelas ao seguro-desemprego durante a pandemia foi apresentada pelas centrais sindicais que integram o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e não conta com o apoio do governo Jair Bolsonaro.