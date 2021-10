Mourão compara preço de gasolina no Brasil e na Grécia: “Caro no mundo todo”

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Questionado sobre a aprovação da Câmara dos Deputados do projeto que propõe mudança no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) defendeu, na noite desta quinta-feira (14), que o valor da gasolina está caro no mundo inteiro.

“Tive a oportunidade na viagem para prestar atenção no preço do combustível nos países que eu andei, né? A exceção é o Egito, que está baixo. Eu olhei ali, por exemplo, na Grécia, o litro de gasolina está a 1,70 €, é praticamente R$ 10, R$ 11”, disse o general.

“Então, em outros países também é caro desse jeito. Nós temos um preço do barril lá em cima, né? Ele subiu assustadoramente nos últimos tempos com a questão da desvalorização da nossa moeda. O dólar é extremamente valorizado. Quando há essa sazonalidade, é importante que se tenha um fundo estabilizador”, explicou Mourão.

PUBLICIDADE

Com amplo acordo, inclusive com partidos de oposição, a Câmara aprovou, na quarta-feira (13), a proposta que muda a cobrança sobre combustíveis pelos estados, o famoso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O placar de votação ficou em 392 votos a favor, 71 contra e duas abstenções.

A medida, prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) n° 11/21, foi apontada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), como uma das alternativas para reduzir os preços.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE