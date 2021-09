Mourão diz que alta do IOF é "para dar uma folga nas manobras”

Decreto editado na última quinta-feira (16) aumenta as alíquotas anuais do IOF nas operações de crédito feitas por pessoas jurídicas (empresas) de 1,50% para 2,04%, e para pessoas físicas dos atuais 3,0% para 4,08% edit

Metrópoles - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse, nesta segunda-feira (20), que o aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é “mais para dar uma folga nas manobras que estão sendo feitas”. O ajuste começa a valer a partir desta segunda-feira.

“É, o que eu pude entender é que até o fim do ano a arrecadação não é tão expressiva assim, né? R$ 2 bilhões. É mais para dar alguma folga nas manobras que estão sendo feitas, até porque, como o presidente falou ontem antes de embarcar, continuamos ainda com muita gente desempregada, muita gente sem perspectiva. Compete ao governo auxiliar esse povo”, disse Mourão a jornalistas, na chegada ao Palácio do Planalto.

O decreto editado na última quinta-feira (16) aumenta as alíquotas anuais do IOF nas operações de crédito feitas por pessoas jurídicas (empresas) de 1,50% para 2,04%, e para pessoas físicas dos atuais 3,0% para 4,08%.

