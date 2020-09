Mourão diz que alta inflacionária da cesta básica é consequência do auxílio emergencial

"Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima do que as pessoas estavam acostumadas, tanto que está havendo grande compra de alimentos e de material de construção", disse o vice-presidente, general Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que a alta inflacionária dos alimentos da cesta básica se deve ao auxílio emergencial pago pelo governo em razão da pandemia do novo coronavírus. "Uma porção de gente comprando porque o dinheiro que o governo injetou na economia foi muito acima do que as pessoas estavam acostumadas, tanto que está havendo grande compra de alimentos e de material de construção", afirmou Mourão nesta quarta-feira (9).

Segundo ele, a alta "é uma questão da lei da oferta e da procura"."As pessoas estão se alimentando melhor e melhorando suas casas, essas são duas áreas onde está havendo bastante gasto", completou de acordo com reportagem do UOL. Ainda conforme Mourão, o aumento das exportações em função da desvalorização do real frente ao dólar também vem influenciando o aumento da inflação.

"Também estamos vendendo bastante para o mercado externo. A safra de arroz nos últimos anos, a área plantada diminuiu porque os arrozeiros tiveram muito prejuízo, o cara muda de ramo, agora eles estão replantando", disse. "É um momento sazonal, daqui a pouco volta tudo ao normal”, emendou.

