Mourão sobre auxílio de R$ 400: Guedes sempre se preocupa com algo fora do teto

O vice-presidente disse ainda que o valor do Auxílio Brasil precisa ser mais "robusto", mas que não podemos ser "escravos do mercado"

Por Mariana Costa e Talita Laurino, Metrópoles - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse, na manhã desta quarta-feira (20/10), que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre manifesta preocupação com demandas que possam furar o teto de gastos previstos em lei. O general comentava o imbróglio do anúncio do lançamento do Auxílio Brasil, que causou alvoroço no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (19/10).

“O ministro Paulo Guedes, pelo o que eu entendo, sempre manifesta uma preocupação quando se vota alguma coisa fora do teto, porque vai para votar A e volta mais A, mais B e mais C”, disse Mourão na chegada ao Palácio do Planalto. Na terça-feira (19/10), o anúncio e o cancelamento do lançamento do programa deixaram o chefe da Economia preocupado com o teto de gastos.

De acordo com interlocutores do governo ouvidos pelo Metrópoles, o ministro “não aceita de jeito nenhum” que a medida envolva liberação de recursos furando o teto de gastos, como está previsto que ocorra caso seja aprovado o acréscimo desejado pelo presidente.

