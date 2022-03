MTST protesta em empresa que comprou refinaria da Petrobras: "privatizou o preço aumentou"

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu que a Petrobrás e a Acelen expliquem os aumentos de 18,8% da gasolina e de 24,9% no diesel edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) realizam um protesto contra o aumento dos combustíveis em frente à sede da Acelen, que comprou da Petrobras a refinaria de Mataripe, responsável por cerca de 30% do consumo industrial no Estado.

"É inaceitável que empresas privadas lucrem enquanto o povo sofre com o aumento abusivo dos preços. Por isso, viemos até a sede da Acelen, para denunciar a falácia que privatização é a solução para os problemas do Brasil e cobrar uma posição do poder público sobre a situação de extrema vulnerabilidade que a população pobre vem passando, com os aumentos dos preços", disse Ediane Maria, da coordenação estadual do MTST-SP.

No ato, o MTST denuncia que pouco tempo depois que as refinarias foram vendidas ao capital privado, o preço dos combustíveis têm aumento recorde.

