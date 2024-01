Mundo registra maior queda desde 2015 nos preços de alimentos

Apoie o 247

247 - Os preços globais dos alimentos experimentaram sua maior redução anual desde 2015, informou a agência Bloomberg nesta sexta-feira (5), citando dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

O índice de preços de commodities alimentares registrou uma queda de aproximadamente 10% em 2023, indicando um potencial alívio para os consumidores, à medida que os preços dos alimentos diminuem após um pico de 2022.

No ano passado, os preços futuros do milho e do trigo tiveram as maiores reduções anuais em uma década, refletindo o alívio nas preocupações com a oferta. Além disso, os preços futuros de suínos e óleo de palma também apresentaram significativas quedas.

