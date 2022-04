Musk ironiza críticas por comprar o Twitter e diz que vai adquirir a Coca-Cola para 'colocar a cocaína de volta'

Bilionário sul-africano usou as redes sociais para ironizar as críticas pela compra do Twitter e brincar com empresas e marcas conhecidas edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Depois da celebração da compra do Twitter por US$ 44 bilhões (R$ 219 bilhões), Elon Musk tem utilizado a plataforma para se comunicar ativamente com seus seguidores e indicando de forma irônica modificações que poderia fazer para deixar outras empresas melhores.

Em um post, o bilionário escreveu que compraria o Mc Donald's para mudar os sorvetes, em seguida, que adquiriria a Coca-Cola para "colocar a cocaína lá dentro de volta".

Entretanto, a empresa de refrigerantes faz o Twitter parecer pequeno, com seu valor de mercado de US$ 284 bilhões (R$ 1,4 trilhões), segundo a revista Time.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com esse valor, Musk está US$ 91 bilhões (R$ 454 bilhões) na frente de seu rival mais próximo no ranking dos mais ricos do mundo, a fortuna de Jeff Bazos da Amazon é de US$ 162 bilhões (R$ 810 bilhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Portanto, seria melhor não descartar o dono da Space X, o qual criou a maior empresa de carros elétricos do mundo e está potencialmente a caminho de colocar pessoas em Marte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE