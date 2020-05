“Na crise se vê a importância das empresas públicas”, diz presidente da Fenae sobre a Caixa

247 - O presidente da FENAE, Sergio Takamoto, e o diretor da Apcef/SP (Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de Sao Paulo) Leonardo Quadros concederam entrevista à TV 247 na qual falaram sobre a importância da Caixa Econômica Federal e das empresas públicas durante a pandemia do coronavírus.

Os trabalhadores da CEF, assim com os profissionais da saúde, têm atuado na linha de frente durante a pandemia. Milhões de brasileiros estão sendo atendidos no banco estatal por meio do programa de auxílio emergencial, que garante uma renda de R$ 600 para informais e pessoas de baixa renda durante três meses, além de outros benefícios também pagos pela instituição.

A situação, porém, está problemática. Segundo relatam os entrevistados, “há gente dormindo nas filas para ser atendida”. De acordo com Takamoto, as filas imensas na CEF “colocam em risco os trabalhadores das agências e a população” e ocorrem por causa da política de sucateamento da empresa, que o governo federal queria privatizar.

O presidente da Fenae afirmou que “mais uma vez, na crise, se vê a importância das empresas públicas, como a Caixa [Econômica] e o SUS”. Ele ainda diz que, apesar das filas, sem a CEF o programa não funcionaria. Já foram mais de 50 milhões de pessoas atendidas e um aplicativo feito em “tempo recorde” para atender a população, lembrou.

Quadros também reforçou que “a empresa pública é muito importante para resolver a situação do país”.

