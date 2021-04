Na mesma reunião em que atacou a China, Guedes disse que Fies bancou universidade 'até para filho de porteiro'

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar na terça-feira (27), mesma ocasião em que disse que a China inventou o vírus da Covid-19, reclamou do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) que, segundo ele, deu bolsas de estudos em universidades para “todo mundo”.

De acordo com o ministro, o programa federal colocou na universidade até quem não tinha a "menor capacidade" e "não sabia ler nem escrever". Em 2020 o ministro já havia dado declaração preconceituosa em relação aos mais pobres, quando defendeu o dólar alto porque, quando mais baixo, havia "empregada doméstica indo para Disneylândia". "Uma festa danada", definiu ele.

Sobre o Fies, Guedes disse que o programa de financiamento só serviu para enriquecer "meia dúzia de empresários". "O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: ‘Seu Paulo, eu estou muito preocupado’. O que houve? ‘Meu filho passou na universidade privada’. Ué, mas está triste por quê? ‘Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: parabéns, seu filho tirou…’ Aí tinha um espaço para preencher, colocava ‘zero’. Seu filho tirou zero. E acaba de se endereçar a nossa escola, estamos muito felizes".

