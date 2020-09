Na mira das privatizações, Petrobrás anuncia redução de investimentos

Investimentos da estatal para o período 2021-2025deverão ficar entre US$ 40 e US$ 50 bilhões, contra os US$ 64 bilhões previstos no Plano Estratégico de 2020-2024 edit

247 - Na mira das privatizações do governo Jair Bolsonaro, a Petrobrás anunciou que irá reduzir seus investimentos entre os anos de 2021 e 2025. Segundo reportagem do jornal O Globo, os investimentos da estatal para o período deverão ficar entre US$ 40 e US$ 50 bilhões, contra os US$ 64 bilhões previstos no Plano Estratégico de 2020-2024.

Segundo a Petrobrás, a redução está ligada à desvalorização do real, otimização dos recursos voltados para a exploração, além de uma revisão da carteira de investimentos.

"Os investimentos nesses ativos de classe mundial, nos quais somos o dono natural, estão em linha com nossos pilares estratégicos, sendo resilientes a preços mais baixos de óleo", informou a estatal por meio de um comunicado.

