Na mira das privatizações, Petrobrás é a 2ª petroleira que mais pagou dividendos no 1º semestre em todo o mundo

247 - A Petrobrás ocupa o segundo lugar no ranking mundial das petroleiras que mais pagaram dividendos aos seus acionistas no primeiro semestre deste ano. Segundo um levantamento realizado pelo site Poder 360, a estatal brasileira distribuiu US$ 12,4 bilhões, ficando atrás apenas da Saudi Aramco, da Arábia Saudita.

Segundo a reportagem, “em agosto e setembro, a Petrobrás vai pagar mais US$ 17,2 bilhões (R$ 87,8 bilhões, na cotação atual) aos acionistas –acima da atual política de distribuição de até 60% do fluxo de caixa livre no período. Desse montante, a União vai ficar com US$ 6,34 bilhões, que deve financiar o pacote de benefícios sociais aprovado a 3 meses das eleições”.

A petroleira, contudo, vem sendo criticada por Jair Bolsonaro (PL) em função dos altos lucros registrados, embora ele se recuse a alterar a política de preços dos combustíveis, baseada nos custos internacionais do petróleo e no valor do câmbio.

Ao longo do segundo trimestre deste ano, a Petrobrás registrou o quinto maior resultado entre as grandes empresas do setor, US$ 11 bilhões, ficando atrás apenas da Saudi Aramco, Shell, Exxon e Chevron.

A estatal brasileira, que está na mira das privatizações promovidas pelo atual governo, é a mais lucrativa entre todas companhias do gênero. “O percentual de lucro sobre receita da Petrobras é o maior entre as petroleiras: 32%”, ressalta a reportagem.

