"Não acreditamos em racionamento", diz Bolsonaro em meio à crise energética

O país enfrenta a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, e a seca afeta diretamente o fornecimento de energia, com diversas usinas hidrelétricas operando muito abaixo do ideal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Ricardo Brito (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta quinta-feira que não acredita que será preciso em um racionamento de energia no país, mas pediu para que a população adote medidas de economia.

"Não acreditamos em racionamento, mas sempre peço à população, dá para apagar um ponto de luz agora aí na sua casa, ajudem-nos", disse ele, em entrevista à CNN Brasil.

O presidente afirmou que o país foi obrigado a decretar uma bandeira acima da vermelha e que isso não é "maldade do governo".

PUBLICIDADE

O Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, e a seca afeta diretamente o fornecimento de energia, com diversas usinas hidrelétricas operando muito abaixo do ideal. O governo federal passou a tomar diversas medidas para minimizar o risco de apagão, com a religação de usinas termelétricas, que produzem energia mais cara.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE