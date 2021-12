"Não é possível retomar o desenvolvimento sem 'renacionalizar' que foi privatizado", diz Gilberto Bercovici

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Advogado e professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP, Gilberto Bercovici afirmou ao Tutaméia nesta terça-feira (7) ser preciso reestatizar o que foi privatizado pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Bercovici, no entanto, se mostrou pessimista em relação ao tema. "Espero estar enganado, mas não vejo em parte dos setores progressistas o desejo de reverter o que aconteceu nos governos Temer e Bolsonaro: retomar o que foi privatizado e renacionalizar. Parece que estão mais preocupados em agradar os chamados mercados do que em atender ao interesse da maioria da população. A tendência forte é dizer: 'o que já foi, foi; paciência, vamos tocar para a frente'. Só que tem um problema. A destruição foi tamanha que não é possível retomar o desenvolvimento do país sem renacionalizar vários desses setores. Não dá para desenvolver o país sem garantia de energia, sem o país ter o controle sobre o petróleo e o gás natural, sem ter o controle sobre as águas. Não dá para desenvolver o país sem investimento em infraestrutura. Vai ter que retomar mais cedo ou mais tarde. Quer as pessoas gostem ou não gostem da ideia”.

A "renacionalização" das riquezas do país, segundo o professor, está diretamente ligada à soberania nacional. "A esquerda tem que entender isso. O tema da soberania nacional, da soberania sobre os recursos estratégicos é um tema chave do Brasil, um país que tem tantas riquezas, tantas potencialidades. Ele vai voltar para o centro do debate político. Se não vier pela esquerda, vai vir pela direita, o que é pior. É o que está acontecendo em alguns lugares da Europa. Esse discurso está sendo retomado por setores conservadores. E a esquerda vai ficar olhando. A esquerda tem que voltar a pensar na questão nacional. Não dá para fingir que ela não existe".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE