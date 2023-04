‘Não há a menor chance de Lula não dar aumento real no salário mínimo em 2024’, diz Tebet

"Aumento vai ser real, o quanto vai depender da aprovação do arcabouço, do incremento de receitas de um lado e do corte de despesas do outro", disse a ministra do Planejamento edit

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Lula irá dar um aumento real ao salário mínimo em 2024, como prometido durante a campanha eleitoral. "Não há a menor chance de o presidente não dar aumento real no salário mínimo", disse Tebet nesta segunda-feira (17), segundo a Folha de S. Paulo. "O aumento vai ser real, o quanto vai depender da aprovação do arcabouço, do incremento de receitas de um lado e do corte de despesas do outro", ressaltou.

De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, enviado pelo governo ao Congresso, o salário mínimo deverá ser de R$ 1.389 em 2024, sem aumento real. O valor, contudo, poderá ser alterado.

Em nota, o ministério destacou que “eventuais novas regras de reajuste, que prevejam aumentos reais para o salário mínimo, serão oportunamente incorporadas ao cenário fiscal quando da elaboração da lei orçamentária anual”.

O projeto encaminhado ao Congresso considera apenas a correção do valor previsto para dezembro de 2023 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),que alcança a inflação sentida pelos brasileiros de menor renda. O governo estima que este índice feche o ano em 5,16%.

