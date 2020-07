"Não houve debandada", diz Guedes sobre baixas na equipe econômica

"Não houve debandada. Na média, o nível da equipe está subindo”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre as saídas do diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megale, do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes edit